Hamujte, pán premiér alebo schyľuje sa k svätorečeniu našich politikov?

Krátko po nástupe do premiérskeho kresla Igor Matovič vyhlásil, že pracuje (spolu s krízovým štábom), takmer nepretržite, ba nedovolí si oddýchnuť ani cez víkend.

Aj keď stále je čo riešiť, chce sa nám potichu nádejať, že to najhoršie v súvislosti s pandémiou máme za sebou.

Pán premiér, nastal čas, aby ste ubrali plyn. Nenamýšľajte si, že ste perpetuum mobile, nič také neexistuje, nemôže ním byť ani stroj ani človek. Ale ak silou-mocou chcete urobiť radosť svojmu predchodcovi R. Ficovi, ktorý vás pravidelne častuje pejoratívnymi narážkami na váš mentálny stav, nepoľavujte ani o chlp zo svojej horúčkovitej aktivity.

Potom už bude len otázkou času, kedy pod neustálym náporom zasadaní, tlačoviek, televíznych debát, konfliktov a ostrých súbojov s koaličnými i opozičnými oponentmi aj neľútostných vojen pri surfovaní na vlnách facebooku, zrazu stratíte slamku, čo vás drží nad vodou a začnete pomýšľať o spôsoboch ako dať všetko do normálu. A ak sa náhodou stane, že popri iných špecialistoch budete nútený navštíviť aj toho, čo sa zaoberá psychikou, hoci by to malo byť len kvôli tabletkám na spanie, nerobte si ilúzie, že na Slovensku by sa dačo podobné utajilo, personál v našich zdravotníckych zariadeniach nezvykne lekárske tajomstvo úzkostlivo dodržiavať.

Predvádzať sa na televíznych obrazovkách nemusíte, veď už aj dvojročné dieťa či storočná babka vie, ako vyzeráte, či už ste zamaskovaný alebo nie. Čo tak preniesť značnú časť práce, ktorú teraz vykonávate, na ministrov, hovorcu, asistentov a ďalších? Tak málo im dôverujete? Čo tak zájsť na víkend do Trnavy k rodine, istotne im chýbate, namočiť si nohy do bazéna (alebo do lavóra), pokochať sa zelenou trávou, slnečnými lúčmi, započúvať sa do spevu vtáčikov a na šachovnici posúvať figúrky?

Ak ste presvedčený, že relaxovať celý víkend by ste dokázali, len v prípade, že by vás poviazali, tak by ste mali vypnúť to rozpálené dynamo v sebe aspoň na jeden deň v týždni. V sobotu. Tá sobota vás irituje? Ako poslušnému kresťanovi vám tam pasuje skôr nedeľa?

Koľkože je potrebných hlasov v parlamente na zmenu jedného ústavného zákona? Trojpätinová väčšina? Nuž na zmenu čo i len jedinej čiarky Desatora by nestačili ani hlasy všetkých členov vlády, spolu s poslancami i biskupmi celej zemegule. Deň oddychu podľa Písma je sobota a zostane ním, pokým bude svet svetom. Ale čo ak niekomu vyhovuje byť súčasťou stáda nemysliacich teliatok, ktoré sa nechajú viesť na bitúnok... a je skalopevne presvedčený, že ak niektoré prikázania podupeme a namiesto nich si chýbajúce vyciciame z prsta a všetko bude OK? V tom prípade nevystupujte z radu a odpočívajte aspoň v nedeľu, čo bude lepšie, akoby ste neoddychovali vôbec.

A keď sa vám s pomocou vašich druhov podarí presadiť zákaz nedeľného predaja, možno vám pribudne nejaký bod (biely alebo čierny?), aby vás za to svätorečili, ale pre istotu si poriadne pretrite oči, pretože si ľahko môžete pomýliť svetlo so zábleskami hromov v objatí temna.

Ale v každom prípade, pán premiér, hamujte!... a, čo je nemenej dôležité, zakopte vojnové sekery na všetkých frontoch skôr, než vás ten ozrutný sizyfovský balvan prevalcuje.

Autor Alojz Hric