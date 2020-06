Utrpenie mladej ateistky

Desí ma novovznikajúci smer, akým sa uberá naša krajina. Ani ten pôvodný smer nebol dobrý. Ale po ňom prichádza nie zadosťučinenie, ale návrat do minulosti.

Tento smer ma desí a zároveň uráža. Keď niekto samozvane povyšuje svoje kresťanské hodnoty nad moje len preto, že neverím v žiadnu imaginárnu postavu. Vieru mám, ale spočíva v tom, že každý človek má konať v súlade s dávno nastavenými a stanovenými morálnymi hodnotami. Moje hodnoty nie sú o nič horšie, než tie kresťanské, zakladajú sa na slušnosti a úcte ku každej živej bytosti. V prípade zlyhania sa však neskrývam za nejakú vyššiu moc, zodpovedám za akýkoľvek svoj čin ja sama a moje svedomie. Nedopriavam si ten luxus ísť v nedeľu do kostola a zmyť zo seba všetky svoje hriechy. Moje svedomie je najhorší sudca, pred ktorým by sa nechcel ocitnúť ani Kočner. Nechať sa ovládať nejakou vyššou silou a na všetko, čo človeku nie je po vôli, odpovedať, že veď to Najvyšší tak chcel, je tak odporne alibistické.

Ale ja vám to neberiem. Verím, že takto sa žije o niečo ľahšie. S možnosťou vždy všetko zhodiť na niekoho iného. Na rozdiel od vás, a to je dôležité, ja vám svoju vieru nevnucujem. Ani ju nestaviam nad tú vašu. Tak prečo to robíte vy mne? Prečo máte potrebu každé druhé slovo prekladať niečím božským, biblickým, kresťanským? Prečo sa nemôžeme rozprávať ako rovný s rovným a docieliť spoločný cieľ? Slušnú krajinu, v ktorej sa človek nehanbí žiť? Lebo ja sa hanbím. Hanbila som sa po vražde novinára, hanbila som sa po odhalení každej korupčnej kauzy, hanbila som sa, keď odvolali dekanku jednej z najlepších fakúlt na Slovensku. A teraz sa hanbím ešte viac. Pretože sa tu začínajú príliš hlasno ozývať hlasy, ktoré vraj prinášajú Slovo Božie. Ale ja nič také nepočujem. Keby to naozaj bolo slovo Boha, hlásali by ste "Miluj blížneho svojho". Ja namiesto toho počujem len slová plné podceňovania, horkosti, strachu z inakosti. Ako môže tak presvedčený kresťan, ktorému každý deň vtĺkajú do hlavy už spomínané "Miluj blížneho svojho", nazvať "nevercov", ľudí, ktorí nezdieľajú tú ich "jedinú správnu vieru", menejcennými so svojimi svetskými hodnotami? Nehodnými viesť túto krajinu správnym smerom? Kto im dal tú moc takto o mne rozhodovať?

Cirkev na Slovensku, a nielen tu, má dosť svojich problémov, ktorým sa nedostáva ani zďaleka toľko pozornosti, koľko sa dostáva aktuálne napríklad interupciám či ejakulovaniu mimo pošvy. Zneužívaniu malých chlapcov, ktorí častokrát nie sú schopní vysporiadať sa s tým a viesť kvalitný život. Lebo za nich nik nebojuje. Nesmiernemu bohatstvu, nazbieranému (vraj) zo zvončeka. A vy ste tu prišli riešiť korupciu. Milé. Prečo sa s takou vervou, akou zbrojíte proti nevercom, neobraciate aj na "svojich ľudí"? V každom stáde sa nájde skazená ovca, ale až ten môže kázať druhým, čo je správne, čo má svoj košiar bez chyby. Tak nejako to hovoríte, nie? Ale to vy nie ste.

Ja tiež nie som bez chyby. Spravila som v živote veci, na ktoré pyšná nie som a keby sa dal vrátiť čas, spravila by som to lepšie. Alebo vôbec. Napriek tomu sa z tých chýb učím a snažím sa byť lepším človekom. Budem si ich so sebou niesť celý život, nejdem si po 20 Zdravasov a 10 Otčenášov a následne nepovažujem vec za uzavretú. Preto nedopustím, aby ma súdili ľudia, čo o mne vedia hovno. Iba to, že som v ich očiach neveriaca.

Ešte by bolo čo popísať, ale už sa mi na vás nechce míňať slová. Aj tak si poviete, že som len zblúdilá ovečka, ktorá potrebuje podať pomocnú ruku. A možno mi ju aj budete chcieť podať. Ja ju však, pri všetkej úcte, odmietnem. Prosím o podanie pomocnej ruky od toho, koho nenávistné chovanie týchto "hodnotnejších" ľudí ubíja rovnako ako mňa. Iba tak im môžeme dokázať, že byť dobrým človekom nezávisí od viery v Boha, Alaha, Jahveho alebo aj v nikoho. Aj keď potreba dokazovať niečo také v 21. storočí v civilizovanej spoločnosti mi pripadá nadmieru smiešna.

Autor: Klára Morgošová