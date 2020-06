Prečo by mal Unicredit Bank prísť o licenciu

Pred 4 rokmi som začal riešiť svoje budúce bývanie. Náhoda chcela, že som si spomedzi možností v Košiciach vybral developerský projekt, ktorého financujúcou inštitúciou bola banka Unicredit, ktorej som bol klientom.

Termín odovzdania danej nehnuteľnosti, ktorý mi deklaroval developer mi síce prišiel v roku 2016 neskorý ( február 2018), no na druhej strane, presne taký istý termín deklaroval aj Unicredit na svojej internetovej stránke v rámci developerských projektov, čim dodal danému projektu dôveryhodnosť, nakoľko ak by sa dané termíny nezhodovali, resp. ak by daný projekt ani nebol na stránke uverejnený,nikdy by developerovi nebola odoslaná záloha prevyšujúca sumu 10 000€.

Vzhľadom na to, že reálne boli dané byty odovzdané až v závere roka 2019, popritom došlo aj ku výmene generálneho dodávateľa, výsledkom čoho bolo oneskorenie o takmer 2 roky(!), je otázne, z akých predpokladov vychádzala banka, keď vyhodnocovala realizovateľnosť daného projektu v deklarovanom termíne, napr. overením kapacít pôvodného zhotoviteľa?

Banke okrem toho, že na svojom webe zverejnila zavádzajúcu informáciu k odovzdaniu, na moju otázku aký je skutočný termín odovzdania, lebo už v druhej polovici roku 2018 bolo zrejmé, že daná informácia nie je pravdivá tak mi poskytla jednoznačnú odpoveď:

„

„

Áno, žiadnu.

Dôvod pre ktorý bola banka kontaktovaná priamo, KEDY budú dané byty odovzdané, bol mail developera v polovici roku 2019 kde sa developer vyjadril, že nevie kedy budú dané nehnuteľnosti odovzdané budúcim vlastníkom, ale ani za to nenesie žiadnu zodpovednosť...

Nakoľko banka na danú otázku nereagovala, a na svojej webstránke naďalej trvala na tom, že byty budú odovzdané v 1. kvartáli roku 2018, je na mieste možné preverenie hypotézy, či si náhodou v Unicredite nemyslia, že rok 2018 nasleduje po roku 2019.

Nakoľko Uniredit „onemel“ tak som sa obrátil na dohľad NBS, kde som podal podnet na zverejňovanie klamlivých informácií, nakoľko ak v lete 2019 nedisponujete informáciou, kedy Vám bude niečo odovzdané, je pravdepodobné, že sa to asi nestihne do prvého kvartálu 2018

Dohľad daný podnet preveril a stalo sa, to čo všetci čakali...

To nie

Unicredit vymazal daný projekt zo zoznamu svojich developerských projektov.

Tým pádom sa vlastne celá situácia „vyriešila“. Nemôžete „asi“ namietať dôveryhodnosť informácie, ktorá už medzičasom nie je zverejnená.

Možno sa pýtate, či danému developerovi banka vypovedala úver,nakoľko ho vymazala zo zoznamu svojich developerských projektov... Nevypovedala.

Koncom septembra 2019 bol daný projekt skolaudovaný a už som chcel zrealizovať len kúpu bytu a na všetky predchádzajúce veci zabudnúť. Nanešťastie, nedalo sa.

Zistil som totiž, že Unicredit zmenil číslo účtu developera, na ktoré som mal poukázať zvyšok kúpnej ceny, čím mi znemožnil kúpu danej nehnuteľnosti.

Či to bolo kvôli tomu, že som sa OPOVÁŽIL PÝTAŤ na skutočný termín odovzdania,alebo len chcel pomôcť developerovi predať danú nehnuteľnosť niekomu inému za drahšiu cenu (kúpna cena nehnuteľnosti v roku 2016 bola nižšia ako v roku 2019) neviem posúdiť.

Unicredit nad rámec všetkého ma kontaktoval aby ma ešte viac zmiatol a mal som pocit že je v tom "nevinne", v novembri 2019 ma kontaktovala pracovníčka Unicreditu ( t.č. 0903 308 744) s tým, že mi ponúka možnosť vziať PRESTO úver, na dozariadenie mojej nehnuteľnosti, ktorú mi oni financovali. Spýtal som sa akú nehnuteľnosť mi oni financovali. Sa zasmiala, že ako to že neviem... No nevedel som, lebo aj záloha, bola financovaná z vlastných zdrojov. Následne sa zháčila a povedala, že danú situáciu si overí, a ozve sa mi obratom... Neozvala sa, a ja som danú situáciu pustil z hlavy, pokladal som to za omyl. O pár mesiacov sa ale situácia zopakovala.

Prečo mal teda Unicredit záujem opakovane ma presvedčiť že ja nepotrebujem hypotekárny úver, lebo ten už od nich mám, ale potrebujem spotrebný úver je pre mňa záhadou.Každopádne po tom, ako som sa dozvedel, že daný účet na ktorý som mal poukázať zvyšok kúpnej ceny bol zmenený unicreditom uvedomil som si, že hypotekárny úver môžem dostať jedine od nich. Teda vlastne už ho mám, ale chcel som ho mať aj oficiálne :)

Kontaktoval som teda hypotekárnu špecialistku Unicreditu so žiadosťou o poskytnutie hypotekárneho úveru:

Prišla mi nasledovná odpoveď:

„Dobrý deň, po preverení vašej žiadosti, vás chcem infomovať, že podľa developera nebude s vami podpísaná kúpna zmluva a celú záležitosť bude s vami riešiť priamo developer, takže nový úver v UCB nebude môcť byť poskytnutý na tento developérsky projekt.

Ak by ste v budúcnosti mali záujem o kúpu inej nehnuteľnosti a mali by ste záujem využiť produkty UCB, máte na mňa kontakt, nech sa páči môžete ma kontaktovať.“

Potešila ma teda dôvera Unicreditu v moje finančné možnosti, že si zálohu vyše 10 000 EUR viem odložiť asi ako rezervu z 1 platu a nemám problém si tú sumu nechať blokovať aj niekoľko rokov. Škoda len, že na účet Unicreditu mi chodí aj plat a ten predstavuje len zlomkovú sumu...

Napriek tomu, že banka má informáciu, že sa účel danej platby nenaplní, doteraz mi nevrátila poukázané finančné prostriedky na jej developerský projekt, čim som sa stal defacto sponzorom jej developera. Na ktorého mimochodom je už podaná žaloba zo strany bývalého dodávateľa, o čom banka vie, čiže spoliehať sa na to, že bude jednať v súlade so zákonom ( napr ma informovať o zmene účtu) bolo od banky naivné. Ak by som túžil niekomu venovať vyše 10 000 Eur dal by som to radšej nejakej dobročinnej organizácii a nie niekomu so žalobami na krku...

Celý projekt je financovaný Unicreditom. Nechýbajú jej splatené prostriedky za môj byt? Nemala by mať záujem pri všetkých tých omeškaniach záujem dostať svoje peniaze čo najskôr? Kupoval som totiž byt medzi prvými a zároveň som bol aj jeden z mála aktívnych klientov Unicreditu, ktorý si kúpili nehnuteľnosť v danom objekte. Či to bola pomsta za moju „nedočkavosť“ ( 3 roky som totiž čakal na byt, a nevedel som ako dlho ešte budem musieť čakať) tak teraz prídem aj o zálohu?

Hoci ani tu sa nedá hovoriť o nedočkavosti, ale o tom, že mi expirovali už 2 predschválené hypotéky, ktoré som si vybavoval na základe zhodne klamlivých informácii zo strany banky&developera a info o predpokladanom odovzdaní bola relevantná na daný účel.

Berúc do úvahy všetky okolnosti, ma to vedie k prevedčeniu, ktoré som sformuloval v nadpise svojho blogu.

Predstavte si totiž situáciu, že by ste boli relevantná finančná inštitúcia a mali by ste zverejnenú informáciu na nete, že nejaký „finančný mág“ vie zhodnotiť Vaše prostriedky 20% ročne ( čo by bola informácia, ktorú by komunikoval aj daný „kúzelník), pričom vy by ste daného kúzelníka aj priamo financovali. Lebo ak niečo miesto 4 mesiacov staviate 2 roky a ďaľší rok „dokončujete“ tak má to asi tak blízko realite, ako 20% ročný výnos...Realita by ale ukázala, že zhodnotenie je významne nižšie a jeho dosiahnutie je nereálne.Ak by Vás na to začali upozornovať oklamaní ľudia, tak by ste na to nereagovali a ak by sa ozval nejakí kontrolný orgán, tak by ste to akurát stiahli.Vaša majetková angažovanosť by ale u daného kúzelníka pretrvávala, a to aj potom, čo by prenikli na verejnosť aj informácie o podaných žalobách voči nemu.

Skutočne by stačilo danú klamlivú informáciu „len“ stiahnuť???

Daný podnet bol podaný aj orgánu NBS dohľadu nad finančným trhom.Pevne verím, že teraz sa to nevyrieši pre zmenu „zmiznutím“ oznamovateľa,teda mňa. Ak áno, tak snáď sa podarí aspoň identifikovať motív, lebo takto aspoň bude istota, že žiadny iný podnet už nebude podaný.