Načo sú nám tituly

Chceme, aby titul získaný na slovenskej univerzite mal svoju váhu? Chceme aby si bohatí a vplyvní ľudia na Slovensku nemohli kupovať tituly? Majú všetci, čo odpísali diplomovku vrátiť diplom?

Možno správnou odpoveďou by mohla byť aj odpoveď „nie“.

Váhu by malo mať vzdelanie, vedomosti a inteligencia človeka, nie nejaká formalita vyjadrená pár písmenkami pred menom, alebo za ním. Kým budeme posudzovať ľudí podľa formalít, budú si ľudia hľadať cestu, ako splniť formalitu pri čo najnižšej námahe. Túto cestu nehľadali iba predsedovia parlamentu. Túto cestu hľadali aj tisíce študentov, ktorí sa preodpisovali až do piateho ročníku a tiež študenti, ktorí si už pri výbere vysokej školy vyberali podľa kritérií: „Nech tam nie je matika a nech sa odtiaľ nevyhadzuje.“ Cieľom bol titul, nie túžba po vzdelaní a po vyššej odbornosti.

Touto cestou idú však aj učitelia. Niektorí. Tí, ktorí nízku kvalitu prednášok kompenzujú privieraním očí pred ťahákmi, či blahosklonným dávaním skúšok zadarmo. Študent sa nesťažuje, kým mlčanie znamená cestu menšieho odporu, netreba si robiť problémy.

Nakoniec túto cestu dláždia aj vysoké školy, na ktorých rozdávanie titulov funguje ako business model.

Riešiť tieto problémy nie je ľahké. Musíte zvýšiť kontrolu študentov. Zvýšenie kvality učiva, znie ako misia na Mars, no a zo zatvorenia školy behá právnikom mráz po chrbte. A aj keď niečo z toho vyriešite, podvodníci si rýchlo nájdu cestu, ako vaše riešenie obísť.

Skúsme to inak. Skúsme zrušiť motiváciu, ktorá nás vedie k hľadaniu ľahšej cesty. Zrušme tituly.

Čo prináša nosenie titulu?

Je to potvrdenie o vychodení školy. Ale iba o vychodení a nie o vyštudovaní. Potvrdzuje, že keď sa do niečoho pustíte, tak to aj dokončíte. Tak isto to ale svedčí aj o konformite, tak si vyberte čo je pre vás vhodnejšia charakteristika. Ako dôkaz o vychodení školy sa dá na pohovore použiť aj diplomom, takže na toto titul nepotrebujeme. Ale politik, ktorý sa prihovára voličom jednoduchými, krátkymi heslami, potrebuje titul. Potrebuje svojim voličom ukázať, že napriek jednoduchosti svojho prejavu, je aspoň trochu fundovaný a že svoj prejav iba prispôsobuje svojej voličskej základni. Potrebuje formálne potvrdenie toho, že v hlave má niečo hodnotnejšie, ako je to, čo mu vychádza z úst. Tak mu to formálne potvrdenie zrušme. Zrušme tituly, nech musí o svojej fundovanosti presviedčať svojim prejavom, nie tým čo mu visí pred menom.

Zaraďovanie zamestnancov štátnej správy do platových tried podľa stupňa dosiahnutého vzdelania, pričom je jedno aký odbor ste vyštudovali, je katastrofa. Tu zrušenie titulov nestačí. Keď si štátni zamestnanci rad radom robia sociológiu, aj keď k nej nemajú žiadny vzťah, a keď si policajti a vojaci robia trénerstvo, aby mohli byť povýšení a potom netrénujú ani sami seba, tak sa nám štátna správa stará o to, že tu máme obchod s titulmi a vysoké školy, ktoré dokážu urobiť hanbu mestu v ktorom sídlia. Vychodenie vysokej školy, s ľubovoľným zameraním nesmie byť hodnotiacim kritériom. Ak obsadzujeme pozíciu, na ktorej potrebujeme človeka s vyšším vzdelaním, tak portebujeme to konkrétne vzdelanie a to vzdelanie si môžeme preveriť otázkami. Možno sa nám podarí zamestnať šikovného človeka bez titulu, ktorý sa o danú problematiku aktívne zaujíma a študuje si ju sám, bez formálneho potvrdenia a možno zistíme, že na danú pozíciu vlastne vysokú školu nepotrebujeme. Ak si budeme preverovať vedomosti a nie formality, tak sa nemusíme 10 rokov baviť o tom, ktoré školy zatvoriť. Školy, ktoré rozdávajú tituly a nie vedomosti zaniknú, pretože zanikne dopyt po ich službe.

Na západ od Slovenska sa druhostupňové tituly nepoužívajú, ľudia si píšu akurát doktoráty. Nemali by sme si písať ani tie. Titul PhD. má byť vedecký titul a tiež by cieľom doktorandského štúdia nemalo byť získanie zaujímavejšieho titulu, ako majú ostatní. Štúdium na vysokej škole stojí dosť. Stojí peniaze, či už zo štátnej pokladnice, alebo z vlastného vrecka, stojí množstvo energie a nervov na skúškach a stojí aj množstvo času. Tento čas, je najdrahšou komoditou, keď sa po vyštudovaní nezamestnáte v odbore. Počas štúdia veľa nezarobíte, nenašetríte si na byt, neprispievate do sociálnych a dôchodkových fondov, preto nás nevyužívané vzdelanie stojí omnoho viac, ako si uvedomujeme.

Titul sa dá použiť ako maskovanie. Ak predávate alternatívnu medicínu, titul pred menom pomôže zvýšiť vašu dôveryhodnosť. Ak máte pred menom Dr., pracovali ste ako anestéziológ a teraz predávate lieky proti vypadávaniu vlasov, kto si dovolí spochybniť vašu autoritu? Zamávajte titulom a nepotrebujete argumenty.

To, že Marián Kotleba má pred menom dva tituly ste si asi všimli, rád ich ukazuje, ale viete k akým odborom prislúchajú? Skúste si tipnúť. Ja som neuhádol a bol som dosť prekvapený. Ani dnes neviem, čo vlastne vyštudoval „už iba Boris“, z obsahu jeho prejavov sa mi to nedarí zistiť, no a ekonomické vzdelanie súčasného premiéra ma tiež trochu prekvapilo. Nikde som si však nevšimol tituly Ivana Mikloša, ale stačí si prečítať hociktorý jeho článok a uhádnutie jeho odboru je hračka. Presviedčajme ľudí o svojom vzdelaní obsahom našich rečí, nie písmenkami pred, alebo za menom.

Nepoužívanie titulov naše školstvo z biedy nevytrhne. Nepomôže nám zastaviť odliv takmer 18% študentov do zahraničia, ale svojou trochou by mohlo pomôcť. Vymažme kolónku „titul“ z formulárov, vymažme tituly z občianskeho preukazu, prestaňme ich udeľovať a prestaňme vychodenie VŠ používať ako hodnotiace kritérium. Keď zrušíme motiváciu na podvádzanie, zanikne aj dopyt a budeme sa môcť sústrediť na to, čo je podstatné. Na obsah štúdia a jeho použiteľnosť v praxi.

Vylepšime si to! Niektoré kroky sú veľmi jednoduché. Stačí niečo nerobiť.

Autor: Braňo Krivý