Pán premiér, ďakujem Vám

Veľmi ste mi pomohol a možno ani neviete ako. Stáli sme ako rodina pred ťažkou životnou situáciou, opäť. Máme tri deti a najmladší syn má osemnásť a výborne zmaturoval.

Napriek tomu, že všetky štátne úľavy a pomôcky, našu trojdetnú rodinu šťastne obišli (aspoň sa necítim ničím moc zaviazaný).,A priznám sa, hlavne so sebeckých dôvodov ( Viete, alebo budete vedieť, emócie, ... veď nemusia byť len tie, preukázané vo voľbách do NR SR, ... keď sa vám deti osamostatňujú.) sme stáli pred dilemou, či sa tešiť z toho, že syna prijali na Univerzitu do Dánska a tým ho podporiť, alebo skôr ho presviedčať a lákať domácim pohodlím, ostať na nejakej domácej kvalitnej vysokej škole. Ale áno, aj napriek tomu, čo vlády dosiahli na verejnej Univerzite, FIIT STU, ešte tu jedna, dve kvalitné, na ktoré bol tiež prijatý ostali.

Už som si zúfal, lebo deň rozhodnutia sa nezadržateľne blížil. A vtom, och aká vďaka Vám, pán premiér zato, prišiel Váš „kategorický“ postoj k opísanej diplomovej práci Vášho koaličného priateľa Danka Kolára ktorý je stále Boris.

A mám jasno: „Synak, prosím utekaj, bež a nevracaj sa!“, verím, že máš šancu a že sa ti bude dariť a že ma na staré kolená bude tešiť aspoň vedomie, že sa máš lepšie ako ja.

Lebo na Slovensku sa nič nemení a už vôbec nie k lepšiemu.

PS:

A viete, prečo to píšem Vám pán premiér?

Lebo Danko Kolár, teda Boris, je úspešný študent, akých je na Slovensku, podľa slov predsedov NR SR, veľa, veľa. Asi naozaj iba využili príležitosť, tak ako im to dovolil systém.

A to potvrdzuje iba to, čo hovorí naše príslovie, že: „príležitosť robí zlodeja“??

Ach, pozrite si, pán premiér prosím to príslovie pozorne, pre Vaše posúdenie dávam do pozornosti, že sa v ňom hovorí o tom, že príležitosť môže byť taká silná, že aj z dobrého človeka urobí zlodeja, a preto by sme ich mali ponúkať menej.

Ale čo sa týka zlodeja, ten už ostáva aj v prísloví, iba zlodejom. To že ho ním spravila príležitosť, ho nenecháva byť bezúhonným človekom.

A posúdiť ste to mal Vy.

Vy ste premiér, Vy ste víťaz volieb a máte v rukách kľúč od miešačky s názvom „Slovenská republika“.

Vy ste aj predsedom etického hnutia, obyčajných ľudí a osobností. Vy ste vykrikoval iným, že chránia zlodeja (Aj som sa k Vám, pred bytovku „Bonaparte“ postavil.) Vy ste 29.februára 2020 bol nádejou.

A preto ste dnes v pozícii rozhodcu na ihrisku našej spoločnosti. Ste ten od ktorého očakávame stráženie pravidiel a v prípade, že sú nesprávne, aj ich pre-nastavenie. Lebo k tomu Vás náš systém demokracie predurčil.

PS2:

Je mi trochu smutno.

Autor: Marcel Zajac